حجار: لسنا على رأي واحد تجاه موضوع النزوح السوري ولا على مقاربة واحدة لحله

اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هكتور حجار ان "اللقاء في بكركي حول النزوح السوري اليوم، جاء في سياق المركز الماروني للابحاث، بحضور الوزراء المعنيين، والحضور لم يكن على الرأي نفسه". ولفت الى ان "هناك بعض الوزراء، تحدثوا عن ايجابية في النزوح لأنه برأيهم يفعّل وزاراتهم".

واشار حجار في حديث تلفزيوني، الى ان"وجود السوريين في لبنان أصبح قلقًا، ونحن لسنا على رأي واحد تجاه الموضوع ولا على مقاربة واحدة لحله". ورأى ان " هناك خطة وأكثر من خطة في ملف النازحين السوريين، ولكن ما من مرجعية واحدة للتنفيذ، وهناك تضارب في الصلاحيات، ولا قرار واضح مئة في المئة وكما ان هناك تدخّلا أمميّا".

وفي ملف اعتداءات "التيكتوكرز"، قال حجار انه "الملف اصبح بعهدة القضاء ونتابع معه وننتظر اشارة منه للتدخل على المستوى النفسي والاجتماعي".