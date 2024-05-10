شكرا لقرائتكم خبر عن زيلينسكي: سنستعيد زخم الحرب مع وصول الأسلحة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الخميس، إن بلاده تعتزم استعادة زخم ساحة المعركة مع وصول الأسلحة الغربية الموعودة.

وأضاف متحدثًا عن خطة كييف لوقف التقدم الروسي في شرق أوكرانيا، أنه "بمجرد وصول إمدادات الأسلحة، سنوقف مبادرتهم".

وجاءت تصريحات زيلينسكي في مؤتمر صحفي مع رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا في العاصمة كييف.

وانتهت الفعالية فجأة بعد نحو 25 دقيقة بسبب صوت صافرات الانذار من الغارات الجوية، وقبل أن يترك الميكروفون، قال زيلينسكي إن الجيش الروسي يجمع حاليًا قوات في شمال وشرق أوكرانيا استعدادًا لهجوم كبير. الطريق الصعب وقال زيلينسكي للحضور، إنه رغم ذلك ليس كل شيء يسير على ما يرام بالنسبة للروس كما كانوا يعتقدون، ليس الأمر أنني أحاول رفع معنوياتكم، هذا هو الواقع".

وتحدثت ميتسولا عن الطريق الصعب الذي لا يزال يجب على أوكرانيا أن تسلكه في طريقها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وقالت إنه رغم ذلك فإن وعد العضوية الذي قطعه البرلمان الأوروبي سيتم الوفاء به بالتأكيد.