هيئة المعابر والحدود الفلسطينية: معابر القطاع مغلقة ولم يتم فتحها منذ اجتياح رفح

ياسر رشاد - القاهرة - ردا تصريحات الخارجية الأمريكية حول فتح المعابر

ردت هيئة المعابر والحدود الفلسطينية "قطاع غزة" على تصريحات الخارجية الأمريكية حول فتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، مؤكدة في بيان لها: أن هيئة المعابر والحدود بأن معابر قطاع غزة لا زالت مغلقة وتحت سيطرة الاحتلال "الإسرائيلي" ولم يتم إدخال أية مساعدات لقطاع غزة منذ بدء الاجتياح البري لمحافظة رفح واحتلال معبر رفح الحدودي وإغلاق معبر كرم أبو سالم.

المكتب الإعلامي الحكومي الفلسطيني ينذر بكارثة إنسانية بعد إغلاق معبر رفح

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي الفلسطيني، أن اجتياح الاحتلال "الإسرائيلي" لمحافظة رفح يُنذر بكارثة إنسانية عميقة نتيجة إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات، وحرمان المرضى والجرحى من السفر للعلاج ونُحمِّل الإدارة الأمريكية والاحتلال مسؤولية هذه الأزمة.

وحذر المكتب الإعلامي الحكومي، من كارثة إنسانية عميقة بدأت تتشكَّل نتيجة اجتياح الاحتلال "الإسرائيلي" لشرق محافظة رفح، واحتلال "الجيش" لمعبري رفح وكرم أبو سالم، وكذلك منع الاحتلال لإدخال شاحنات المساعدات الطبية والغذائية، ومنعه أيضاً من سفر آلاف المرضى والجرحى، وهذا يعطي مؤشرات واضحة بأزمة حقيقية في قطاع غزة.

وأوضح، أن الاحتلال الإسرائيلي منع خلال اليومين الماضيين إدخال أكثر من 400 شاحنة مساعدات وغذاء ومستلزمات وأجهزة طبية، وكذلك منع الاحتلال من سفر 159 مريضاً بمرض السرطان وجرحى - منعهم – من السفر لتلقي العلاج في المستشفيات خارج قطاع غزة.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي، أن كل قطاع غزة وفي ظل حرب الإبادة الجماعية يعيش على المساعدات والإعانات، وأن جريمة إيقاف هذه المساعدات يُنذر بإيقاع مجاعة لأكثر من 1,700,000 إنسان يعيشون في المحافظات الجنوبية، ولن يستطيع كل هؤلاء من الحصول على وجبة غذاء واحدة يومياً، بل إن الجوع سيأكل الأخضر واليابس خلال الأيام القادمة في ظل انعدام الغذاء والماء نتيجة العدوان.

وأدان استمرار الاحتلال "الإسرائيلي" في عدوانه المستمر على محافظة رفح وعلى جميع محافظات قطاع غزة، وندعو كل دول العالم إلى إدانة هذه الجريمة النكراء اللاإنسانية.

وحملت الإدارة الأمريكية والاحتلال "الإسرائيلي"، والمجتمع الدولي كامل المسؤولية عن هذه الكارثة والأزمة الإنسانية العميقة في قطاع غزة، ونحملهم النتائج الكارثية لإصرارهم على تعميق المجاعة جنوب قطاع غزة.

وطالب المكتب الإعلامي الحكومي، كل دول العالم الحر بالضغط على الاحتلال من أجل وقف العدوان على محافظة رفح، وفتح المعابر بشكل فوري وعاجل، وكذلك ندعوهم لوقف حرب الإبادة الجماعية، ونطالب بفتح تحقيق دولي مستقل في الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال ضد المدنيين والأطفال والنساء وتجويعهم وحرمانهم من العلاج والغذاء والماء.

