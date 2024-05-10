مصدر لـ"الأنباء": إعادة تحريك الملف الرئاسي بعد الهدنة وغربلة لأسماء المرشحين المقبولين

جزم مصدر سياسي رفيع لـ«الأنباء» الكويتية، بإمكان الوصول إلى هدنة ثم إلى وقف لإطلاق النار في جنوب لبنان، «بعد 48 ساعة من دخول الهدنة في غزة حيز التنفيذ».

وفي الشق السياسي الداخلي، رأى المصدر «ان إعادة تحريك الملف الرئاسي، وغربلة من بقي من أسماء لمرشحين مقبولين من قبل الجميع، ستتم بعد استقرار الأوضاع الأمنية والعسكرية على الحدود. وعندها ترتفع وتيرة الاتصالات بين الأفرقاء اللبنانيين، على ان تقترن بحزمة حلول تتضمن الاتفاق على اسم الرئيس واسم رئيس الحكومة والإسراع في تشكيلها». وذكر المصدر «أن الثنائي الشيعي وخصوصا حزب الله لم يسقط ورقة الترشيح الخاصة برئيس «تيار المردة» الوزير السابق سليمان فرنجية». وقال ان «الحزب» يواصل العمل على تذليل العقبات التي تحول دون بلوغه قصر بعبدا، «ويجهد في القيام بمحاولات لدى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في هذا السياق، على الرغم من معرفته بصعوبة الوصول إلى نتيجة إيجابية».

واذ يرفض معارضو «الثنائي» دعوته إلى الحوار في ظل تمسكه بمرشحه، والقول انه «لا يمكن الذهاب للجلوس إلى طاولة وانت قد حسمت أمرك قبل لقاء الآخر او التفاهم معه»، يقول مصدر مطلع لـ«الأنباء»: «ان عدم استعداد الثنائي للتخلي عن مرشحه، يعني ان أوان الانتخاب لم يحن بعد. وتاليا فإن كل الاتصالات والنقاشات تدور في حلقة مفرغة في انتظار نضوج الظروف الملائمة لذلك». ويضيف المصدر: «لا عجلة من الممسكين بالقرار إقليميا ودوليا قبل انقشاع غيوم حرب غزة والتوازانات التي تخرج بها».

وتابع: «هناك نقاش جدي حول كيفية إيجاد مخرج للاتفاق على آلية للتفاهم على رئيس للجمهورية، مع وجود الجدران العالية بين الأطراف المتنازعة، على ان تطرح الآلية في الوقت المناسب».

وسأل المصدر: «هل يمكن ان يكون التوصل إلى هذه الآلية من خلال نقاش داخلي، أم ان هذا الأمر متعذر ولا بد من تدخل إقليمي ـ دولي لرعاية نقاش خارج الحدود، خصوصا بعدما استهلكت المبادرات الداخلية، وآخرها مبادرة الاعتدال، وبقيت اللجنة الخماسية تدور حول نفسها وتستمع إلى نفس الطروحات ونفس الشروط؟».