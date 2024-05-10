شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بأكثر من 46 ألف زائر… سوق السفر العربي يستكشف الفرص الواعدة بـ2600 عارض في ختام فعالياته والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_دبي

شهد معرض سوق السفر العربي 2024 الذي اختتمت فعالياته اليوم، حضور أكثر من 46,000 شخص بما في ذلك 33,000 زائر، حيث يمثل هذا زيادة بنسبة 15% على أساس سنوي في عدد الحضور مقارنة بدورة العام الماضي الثلاثين المميزة لمعرض سوق السفر العربي، مما يسجل رقماً قياسياً جديداً للمعرض ويظهر قوة ومرونة وزخم قطاع السفر والسياحة المزدهر في الشرق الأوسط.

تماشياً مع موضوع معرض سوق السفر العربي 2024، “تمكين الابتكار: تحول قطاع السفر من خلال ريادة الأعمال”، اجتمع أكثر من 2600 عارض من أكثر من 160 دولة في مركز دبي التجاري العالمي لاستكشاف الدوافع الكامنة وراء نمو الصناعة وتحديد الفرص المستقبلية في قطاع السياحة العالمي.

وبهذه المناسبة قالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: “يسعدني أنا وزملائي أن العديد من المتخصصين في هذا القطاع من جميع أنحاء العالم تمكنوا من الانضمام إلينا في دبي لاستكشاف كيف يساهم الابتكار وريادة الأعمال في تشكيل مجتمع أكثر كفاءة وربحية وفعالية لقطاع السياحة المستدامة للأجيال القادمة، كما يسعدنا أن نحقق رقمًا قياسيًا جديدًا في المعرض، مما يؤكد مكانتنا كمعرض عالمي رائد في قطاع السفر والسياحة تزامناً مع جهودنا الحثيثة في دفع النمو العالمي في هذه الصناعة”.

هذا وقد شهد معرض سوق السفر العربي 2024 حضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الذي ترأس اجتماع المجلس التنفيذي خلال المعرض، ووافق سمو الشيخ حمدان على سلسلة من المشاريع الكبرى المرتبطة بالنقل والسياحة تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء -حاكم دبي.

هذا وقد شهدت الجلسة الافتتاحية لمعرض سوق السفر العربي 2024 قيام نخبة من أبرز صناع القرار من جميع أنحاء المنطقة بتسليط الضوء على كيفية عمل دول الخليجمعًا بشكل وثيق لتبسيط العروض السياحية في دول مجلس التعاون الخليجي، وقد بدأت مجريات جلسة النقاش بعد الكلمة الافتتاحية التي ألقاها سعادة عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة والذي عرض من خلالها رؤى ثاقبة من قبل كلٍ من: وسعادة خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة؛ وسعادة فهد حميد الدين، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للسياحة السعودية؛ وسعادة عزان البوسعيدي وكيل وزارة السياحة بوزارة التراث والسياحة بسلطنة عمان؛ وسعادة سارة بوحجي، الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض.

وتبادل الخبراء في سوق الرحلات الخارجية الهندية الأفكار الرئيسية خلال جلسة “إطلاق العنان للإمكانات الحقيقية للمسافرين الهنود”، حيث قدم فيريندرا جاين، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة VIDEC، وهي شركة استشارات وتحليلات متخصصة في السفر والسياحة والضيافة، تفاصيل تحيط بتقييمات فرص السوق، وتحليل القنوات والتوزيع، وخصائص وسلوكيات المسافرين الهنود، وتوقعات اتجاهات السفر للخارج في السوق. على مدى العقد المقبل.

وحدد المشاركون توقعات مستقبل قطاع الطيران وأهمية الابتكار في تمكين الصناعة من استيعاب النمو الكبير في الحركة الجوية خلال جلسة بعنوان “التطلع نحو الأفق للابتكار: كيف تُحدث التكنولوجيا تحولاً في قطاع الطيران”، حيث تضمنت الجلسة التي أدارها خبير السفر مارك فراري، رؤىثاقبلة من قبل كلٍ من: شركة سيريوم، والإتحاد الدولي للنقل الجوي، وشركة أفييشن إكس لاب، وطيران الرياض.

وقد فازت شركةانتر لنكدبمسابقةالشركات الناشئة لسوق السفر العربي، والتي أقيمت بالتعاون مع شركةانطلاق، حيث تستخدم الشركة التي يقع مقرها الرئيسي في المملكة المتحدة نقاط بيانات محددة ومحرك مطابقة ذكي لربط قطاعات السفر والضيافة بصناعات الموضة والجمال وتجارة التجزئة.

وقد حصلت حياكم في أبوظبي على جائزة أفضل تصميم جناح (أكثر من 150 مترًا مربعًا) في معرض سوق السفر العربي 2024. وأشادت لجنة تحكيم بمساحة الجناح الخاصة بهيئة السياحة لتصميمها العصري الأنيق والاستخدام المبتكر للمساحات بشكل مستدام،وشملت قائمة الفائزين الآخرين بجائزة أفضل جناح بالمعرض كلاً من: العلا، وإدارة مدينة بانكوك، وشركة إكسبلور تك، وفلاي دبي، وشركة القدية للاستثمار، والهيئة السعودية للسياحة.

تم انعقاد معرض سوق السفر العربي 2024 بالاشتراك مع مركز دبي التجاري العالمي وشركاؤه الاستراتيجيون مثل: دبي للسياحة كشريك الوجهة، وطيران الإمارات بصفتها شريك الطيران الرسمي، وفنادق ومنتجعات آي إتش جي بصفتها الشريك الفندقي الرسمي، وشركة الريس للسفريات بصفتها الشريك الرسمي لشركة إدارة الوجهات السياحية.

اختتمت فعاليات معرض سوق السفر العربي 2024 اليوم الخميس 09 مايو في مركز دبي التجاري العالمي.

سينعقد معرض سوق السفر العربي 2025 في الفترة الممتدة من 28 أبريل إلى 1 مايو.

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