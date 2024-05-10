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6 هجمات على مواقع إسرائيلية.. حزب الله ينشر حصاد عملياته ضد الاحتلال ليوم الخميس

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ياسر رشاد - القاهرة - نشرت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله " حصاد عملياتها عن يوم الخميس 9 مايو 2024، ونفذت عددا من العمليات ضد مواقع انتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

وقال حزب الله في بيان له: دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الخميس 09-05-2024، وفقًا للآتي:

 

- القطاع الشرقي:

 

1- الساعة 15:00 استهداف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

2- الساعة 16:58 شن هجوم ‏جوي بمسيرات انقضاضية استهدفت القيادة العسكرية لإدارة قوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة كفرجلعادي ‏ومحيطها، وأصابت غرفة عملياتها بشكلٍ مباشر وأوقعت ضباطها وجنودها بين قتيلٍ وجريح.

 

-القطاع الغربي:

 

1- ا‏لساعة 13:23 استهداف إحدى المنظومات الفنية المستحدثة التي تم تثبيتها مؤخرًا في موقع ‏راميا بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها.‏

2- الساعة 14:15 استهداف مركز ‌‏قيادي مستحدث للعدو الاسرائيلي في مستعمرة نطوعة بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.

3- الساعة 15:20 استهداف مجموعة لجنود العدو الإسرائيلي في نقطة الجرداح بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة ‏وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

4- الساعة 17:15 استهداف ‏إنتشار لجنود العدو الاسرائيلي في محيط موقع جل العلام بصاروخ بركان من العيار الثقيل.

5- الساعة 20:05 استهداف ‏آلية ‏عسكرية في موقع المالكية بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة ‏وإيقاع طاقمها بين قتيلٍ ‏وجريح وشوهدت النيران تشتعل فيها.‏

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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