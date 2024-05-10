6 هجمات على مواقع إسرائيلية.. حزب الله ينشر حصاد عملياته ضد الاحتلال ليوم الخميس

ياسر رشاد - القاهرة - نشرت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله " حصاد عملياتها عن يوم الخميس 9 مايو 2024، ونفذت عددا من العمليات ضد مواقع انتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.
وقال حزب الله في بيان له: دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الخميس 09-05-2024، وفقًا للآتي:
- القطاع الشرقي:
1- الساعة 15:00 استهداف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.
2- الساعة 16:58 شن هجوم جوي بمسيرات انقضاضية استهدفت القيادة العسكرية لإدارة قوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة كفرجلعادي ومحيطها، وأصابت غرفة عملياتها بشكلٍ مباشر وأوقعت ضباطها وجنودها بين قتيلٍ وجريح.
-القطاع الغربي:
1- الساعة 13:23 استهداف إحدى المنظومات الفنية المستحدثة التي تم تثبيتها مؤخرًا في موقع راميا بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها.
2- الساعة 14:15 استهداف مركز قيادي مستحدث للعدو الاسرائيلي في مستعمرة نطوعة بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.
3- الساعة 15:20 استهداف مجموعة لجنود العدو الإسرائيلي في نقطة الجرداح بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.
4- الساعة 17:15 استهداف إنتشار لجنود العدو الاسرائيلي في محيط موقع جل العلام بصاروخ بركان من العيار الثقيل.
5- الساعة 20:05 استهداف آلية عسكرية في موقع المالكية بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة وإيقاع طاقمها بين قتيلٍ وجريح وشوهدت النيران تشتعل فيها.