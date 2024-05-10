الأونروا تغلق مكاتبها في القدس الشرقية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت منظمة الأونروا ، مساء امس الخميس ، انها أغلقت مؤقتا مجمع مكاتبها في القدس الشرقية المحتلة بعدما حاول “متطرفون إسرائيليون” إحراقه مرتين.

وكتب المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فيليب لازاريني على منصة إكس “مساء هذا اليوم، أضرم سكان إسرائيليون النار مرتين في محيط المقر الرئيسي للأونروا في القدس الشرقية المحتلة”، مضيفا “تعرضت حياة موظفي الأمم المتحدة لخطر جسيم”.

واضاف “هذا تطور شنيع (…) اتخذت قرارًا بإغلاق مجمعنا حتى إرساء الأمن مجددا في شكل مناسب”.

https://x.com/UNLazzarini/status/1788643951945150790