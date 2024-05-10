وظائف جديدة بوزارة التربية والتعليم.. أعرف التفاصيل وشروط القبول للمتقدمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حاجتها عن وظائف في المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.

ووفقا للوزارة، فإنه تم إتاحة التقديم على وظائف مدربين أكاديميين بالمدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية خلال الفترة من 5 حتى 10 مايو الجاري.

وبحسب الوزارة، فإنه تم التعاون مع مشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID" عن فتح باب التقديم المدربين الأكاديميين ووكلاء المدارس للمدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية من 5 مايو حتى 10 من نفس الشهر، من خلال الرابط التالي: https://tawzef.emis.gov.eg -

وحددت الوزارة شروط التقدم للالتحاق بالمدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية كالأتي:

- أن يكون من العاملين بوزارة التربية والتعليم وحاصل على مؤهل عالي مناسب يفضل كلية هندسة أو حاسبات ومعلومات للوظائف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أو معلمي Math ، والميكانيكا COC ، والميكاترونيك.

- يفضل خبرة في مجال التخصص لا تقل عن 3 سنوات ولا يزيد السن في أول أكتوبر 2024 عن 55 عاما، ويفضل أن يكون من أبناء المحافظة الموجود بها المدرسة حيث لا يوجد بدل انتقال.

- يتعهد بالاستمرار بالعمل داخل المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية مدة لا تقل عن خمس سنوات دراسية وإجادة اللغة الإنجليزية إجادة استخدام الحاسب الآلي "MS Office" الحصول على تقويم أداء بمرتبة كفء خلال الثلاث سنوات.

- يفضل الحصول على دراسات عليا بمجال الإدارة أو مجال التدريب أو المجال التربوي، كما يفضل الحصول على دورات تدريبية في مجال التخصص.

وحددت وزارة التربية والتعليم المعايير الخاصة بالقبول، إذ جاءت كالآتي: اجتياز اختبار اللغة الانجليزية والحاسب الآلي اجتياز المقابلة الشخصية والمبنية على اختبارات التخصص. للمزيد من أخبار التعليم (اضغط هنا)

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