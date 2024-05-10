"السياحة": 3 طرق لـ الاستعلام عن تأشيرة الحج 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

حددت وزارة السياحة والآثار، الطرق الرسمية للاستعلام عن تأشيرة الحج 2024، وهل هي قانونية أم لا.

ووفقًا لـ"وزارة السياحة والآثار"، فإنه يمكن التأكد والاستعلام عن تأشيرة الحج 2024، وذلك عن طريق الآتي:

- التواصل مع الخط الساخن للوزارة وهو 19654.

- رقم التليفون المخصص لمواجهة ورصد الكيانات غير الشرعية وهو 01550008630.

- البريد الإلكتروني الرسمي للإدارة المركزية لشركات السياحة [email protected].

وحذرت "السياحة"، من الانسياق وراء البرامج السياحية للكيانات غير الشرعية؛ حرصًا على حقوق المواطنين والسائحين وشركات السياحة المصرية المرخصة.

وشددت "الوزارة"، على الاعتماد على البرامج السياحية المختلفة التي تنظمها الشركات السياحية المُرخصة من الوزارة، والتي يمكن الرجوع إلى الوزارة؛ للتأكد من تبعيتها لها ومصداقية البرامج التي تنظمها قبل التعاقد معها؛ حرصًا على سلامة وحقوق جميع المواطنين والسائحين ولعدم تعرضهم للنصب، خاصة أن ذلك قد يعرضهم لمخاطر الوقوع تحت طائلة القوانين السعودية فيما يتعلق بمخالفة شروط التأشيرة، وكذلك الحفاظ على حقوق شركات السياحة المصرية المرخصة.

وكانت وزارة الداخلية السعودية، قررت، أنه اعتبارًا من يوم 25/ 10/ 1445 هـ الموافق 04/ 05/ 2024 م، بدء تنفيذ التعليمات المنظمة للحج بحصول المقيمين الراغبين في دخول العاصمة المقدسة على تصريح.

وجاءت التعليمات المنظمة للحج، بمنع المقيمين الذين لا يحملون تصاريح من الدخول إلى العاصمة المقدسة، وتطبيق التعليمات المنظمة لحج 2024 – 1445 هـ، القاضية بإعادتهم من حيث أتوا، باستثناء:

- من يتوافر لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة.

- هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة.

- تصريح عمرة.

- تصريح حج.