الخارجية المصرية دعت حماس وإسرائيل إلى إبداء "مرونة" من اجل التوصل الى هدنة في غزة

دعت وزارة الخارجية المصرية في بيان، كلا من حماس وإسرائيل، إلى ابداء "مرونة من أجل التوصل في أسرع وقت إلى هدنة في غزة تتيح ايضا إطلاق سراح الأسرى".
ولفتت الوزارة، الى أن "وزير الخارجية المصري سامح شكري شدد خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، على ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أسرع وقت".
وأضافت "اتفق الوزيران على أهمية حث الأطراف على إبداء المرونة وبذل الجهود اللازمة للتوصل إلى اتفاق هدنة يضع حداً للمأساة الإنسانية ويسمح بنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة كاملة ومستدامة تلبي الاحتياجات العاجلة لسكان القطاع".
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