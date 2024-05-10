جونسون شاركت بورشة عمل في زغرتا حول تعزيز دور المرأة في المجتمع اللبناني

أقيمت ورشة عمل تدريبية برعاية السفارة الأميركية وبتنظيم من جمعية "حماية دعم وعطاء".في زغرتا حول "تعزيز دور المرأة وتمكينها في المجتمع اللبناني".

وحثّت السفيرة الأميركية ليزا جونسون على "التضامن والمساواة في المجالات كافة"، ودعت إلى "توفير فرص أكثر إنصافًا للمرأة على كل المستويات".

وشدد على أننا "نحن هنا اليوم لتأكيد أهمية دور المرأة في تحقيق التغيير الإيجابي، ونحث كل امرأة على الاستفادة من الفرص التدريبية لتطوير مهاراتها وتعزيز قدراتها في صنع القرار".