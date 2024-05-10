بول كنعان أثنى على "لقاء بكركي": للوبي لبناني مع دول القرار لتأمين عودة النازحين

أثنى رئيس "تجمّع موارنة من أجل لبنان" بول كنعان، على "اللقاء الجدي والجامع والبنّاء الذي استضافته بكركي أمس عن ملف النزوح السوري في لبنان".

واعتبر في بيان، أن "خطوة البطريركية المارونية ومؤسساتها تأتي في سياق الحرص الدائم على لبنان الكيان ودوره وهويته وديمومته، وأن وعي بكركي لخطورة الأمور والتحركات على الارض، تتطلب مواكبتها بالعمل الجدّي مع دول العالم وتجييش أبرشيات الاغتراب جميع المؤسسات اللبنانية والمسيحية والمارونية للتحرّك من خلال اللوبي اللبناني في الخارج، والحضور اللبناني القادر على ايصال الصوت في المحافل الدولية والكونغرس الأميركي والاتحاد الأوروبي ومجلس العموم البريطاني، والتحرّك مع الحكومات المؤثرة لتتمكن اللقاءات التي تعقد في لبنان من الوصول الى آذان العالم واجراءاته التنفيذية".

وشدد على ان "جرس الانذار على صعيد ملف النزوح الذي لطالما تابعناه وحذرنا منه منذ اعوام، يجب ان يتحوّل الى اجماع لبنان على اساس خريطة طريق واضحة مع دول العالم لتأمين العودة من دون تأخير".