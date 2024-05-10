دهمت دوريّة كبيرة تابعة لمركز الأمن العام في الكورة، عددًا من المحال التّجاريّة الّتي يديرها سوريّون بطريقة غير شرعيّة، بناءً على إشارة النّيابة العامّة الاستئنافيّة في الشّمال.
وخلال المداهمة، تمّ إقفال محال لبيع الخضار والفاكهة والمأكولات ومحال تجاريّة وألبسة وصالون حلاقة رجالي في بلدتَي أنفه ودار بعشتار، يديرها ويستثمرها سوريّون بطرق غير شرعيّة، بالشّمع الأحمر، وتُرك أمر بتّ إقامات السّوريّين للمديريّة العامّة للأمن العام اللّبناني.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمن العام في الكورة أقفل محالا تجارية يديرها سوريون بطرق غير شرعية في أنفه ودار بعشتار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.