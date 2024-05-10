الأمن العام في الكورة أقفل محالا تجارية يديرها سوريون بطرق غير شرعية في أنفه ودار بعشتار

دهمت دوريّة كبيرة تابعة لمركز ​الأمن العام​ في ​الكورة​، عددًا من المحال التّجاريّة الّتي يديرها سوريّون بطريقة غير شرعيّة، بناءً على إشارة النّيابة العامّة الاستئنافيّة في الشّمال.

وخلال المداهمة، تمّ إقفال محال لبيع الخضار والفاكهة والمأكولات ومحال تجاريّة وألبسة وصالون حلاقة رجالي في بلدتَي أنفه ودار بعشتار، يديرها ويستثمرها سوريّون بطرق غير شرعيّة، بالشّمع الأحمر، وتُرك أمر بتّ إقامات السّوريّين للمديريّة العامّة للأمن العام اللّبناني.