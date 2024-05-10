"الأونروا": نحو 110 آلاف شخص فروا من رفح بحثا عن مكان آمن وسط ظروف معيشية فظيعة

أفادت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، "الأونروا"، بأن "نحو 110 آلاف شخص فروا من رفح بحثا عن مكان آمن وسط ظروف معيشية فظيعة والأمل الوحيد هو وقف إطلاق النار"،مشددة على "استمرار التهجير القسري مع اشتداد القصف الإسرائيلي على رفح".
وأمس، أعلنت الوكالة نفسها أن "حوالى 80 ألف شخص فروا من رفح خلال ثلاثة أيام منذ كثّفت إسرائيل عملياتها العسكرية في المدينة الواقعة في جنوب قطاع غزة".
واوضحت في تصريح أن "منذ تكثّفت عملية القوات الإسرائيلية العسكرية في السادس من أيار، فرّ حوالى 80 ألف شخص من رفح، بحثا على مكان آخر للجوء إليه"، محذّرة من أن "خسائر هذه العائلات لا تُحتمل. لا يوجد مكان آمن".
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