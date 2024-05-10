قطع عمّال وأصحاب الكسّارات ومجابل الإسمنت وسائقو الشّاحنات في قضاء ​زحلة​، الطّريق الدّوليّة عند مستديرة زحلة بالاتجاهين، مستخدمين شاحناتهم، احتحاجًا على إقفال كسّاراتهم، في حين أنّ هناك كسّارات في منطقة البقاع خارج قضاء زحلة مستمرّة في العمل.

كانت هذه تفاصيل خبر أصحاب الكسارات ومجابل الإسمنت بزحلة قطعوا الطريق عند مستديرة زحلة احتجاجًا على وقف عملهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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