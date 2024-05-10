الخازن التقى المطران مطر: للتواصل المباشر بين لبنان وسوريا لإيجاد الحلول اللازمة لأزمة النزوح

رأى عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن، بعد لقائه المطران بولس مطر، أن "النزوح السوري مسؤولية لبنانية - سورية في الدرجة الأولى قبل أن تكون دولية"، داعيًا إلى "التواصل المباشر بين الدولتين لإيجاد الحلول اللازمة، والإستفادة من أجواء التقارب العربي- الإيراني الحاصل لإسقاطه على هذه الأزمة المُتفاقمة تمهيدًا لعودة آمنة للنازحين".
وأثنى على "مناقبية القوى الأمنية، رافضًا لغة التحريض ضدّها"، مثمّنًا "موقف وزير الداخليّة والبلديات القاضي بسّام المولوي حيال هذا الأمر وجهود الأمن العام وأمن الدولة، وعلى ضرورة تنظيم وجود السوريين في لبنان".
واستغرب "إنتشار السلاح في مُخيّمات النازحين"، وداعيًا "الجميع إلى ضبط النفس والتعاطي بحكمة مع الأزمة وعدم إعادة عقارب الساعة إلى الوراء"، مذكّرًا بأن "تعاون الأسرة الدولية في حلّ هذه المُشكلة بسرعة وتجرّد لا في تفخيخها وتفاقمها تلافياً للوقوع في تجربة إتّفاقية القاهرة المشؤومة وذيولها المُدمّرة".
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