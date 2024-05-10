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ولي العهد السعودي يزور اليابان بين 20 و23 أيار

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أعلنت وزارة الخارجيّة ​اليابان​يّة، أنّ ولي العهد السّعودي الأمير ​ بن عبدالعزيز​ آل سعود يقوم بزيارة رسميّة إلى اليابان بين 20 أيّار الحالي و23 منه، ستكون الأولى له منذ نحو خمسة أعوام، يلتقي خلالها الإمبراطور ناروهيتو ورئيس الحكومة فوميو كيشيدا.

وأعربت في بيان، عن أملها في أن "تعزّز الزّيارة بشكل إضافي العلاقات الودّيّة بين اليابان و​​".

وأشار المتحدّث باسم الحكومة يوشيماسا هاياشي، إلى أنّ كيشيدا سيتطرّق مع ولي العهد إلى "نطاق واسع" من القضايا المرتبطة بالشرق الأوسط والوضع الدّولي.

يُذكر أنّ بن سلمان كان قد زار اليابان للمرّة الأخيرة عام 2019، لحضور قمّة مجموعة العشرين في أوساكا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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