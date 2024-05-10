البلطي بـ 60 والشخروم بـ 80 جنيها.. إقبال كبير على شراء الأسماك في السوق الحضاري ببورسعيد - فيديو وص

محمد اسماعيل - القاهرة - تقرير - طارق الرفاعي:

بورسعيد - طارق الرفاعي:

توافدت أعداد كبيرة من أبناء بورسعيد وزوارها من المحافظات الأخرى القادمين إليها عبر الرحلات الداخلية، اليوم الجمعة، على سوق الأسماك الحضاري بمنطقة القنال الداخلي، لشراء وجبة أسماك طازجة.

وتراوح سعر كيلو الشبار الأبيض "البلطي" ما بين 60 إلى 70 جنيها، والشخروم 80 جنيها، والبوري من 80 إلى 170 جنيها حسب حجمه، وسمك المكرونة ما بين 100 إلى 120 جنيها.

ويتوافر داخل سوق الأسماك الحضاري في بورسعيد أماكن لطهي السمك وتجهيزه بمختلف الطرق، فضلا عن أماكن أخرى لبيع السلطات والمقبلات والمشروبات، ومناطق للجلوس وتناول الطعام.