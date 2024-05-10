بالصور- إصلاح هبوط أرضي بثلاث مناطق في شبرا الخيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

نجحت الأجهزة الأمنية، بالتعاون مع حي شرق شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، اليوم الجمعة، في إصلاح هبوط أرضي بثلاث مناطق متفرقة بحي شرق شبرا الخيمة.

وقع الهبوط في شارع فؤاد محي الدين ببهتيم وشارع 15 مايو أمام مسجد الصوالحة، وشارع 15 مايو أمام شارع الحبيبي بحي شرق شبرا الخيمة.

انتقلت الأجهزة المعنية للمواقع الثلاثة، وشملت كل من إدارة الطرق والمتابعة الميدانية، بالحي وطوارئ الصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي، وقوات قسم ثان شبرا الخيمة، وإدارة المرور.

وجرى الكشف على الشبكات الموجودة بالمواقع وتبين سلامة الشبكات بشارع فؤاد محي الدين وشارع 15 مايو أمام مسجد الصوالحة ووجود مياه صرف بالموقع بشارع 15 مايو أمام مسجد الحبيبي وتم شفطها وتم ردم الهبوط بالمواقع الثلاثة.