مقتل 13 شخصا على الأقل في انهيار طيني بأوغندا

ياسر رشاد - القاهرة - قتل ما لا يقل عن 13 شخصا خلال الأيام الثلاثة الماضية بعد أن ضرب انهيار طيني غرب أوغندا.

فيضانات اوغندا

ووقعت الوفيات في منطقة كاسيسي وحذرت وكالة الأرصاد الجوية في البلاد من مزيد من الأمطار الغزيرة والفيضانات.

وكما ذكرنا سابقا، أجريت عملية لغرس الأشجار علي الصعيد الوطني في كينيا المجاورة، إنه جزء من يوم حداد وطني لأكثر من 200 شخص قتلوا نتيجة أسابيع من الأمطار الغزيرة.

يقود المسؤولون الكينيون عملية زراعة الأشجار في جميع أنحاء البلاد كجزء من يوم حداد وطني على أولئك الذين قتلوا في الفيضانات المميتة الأخيرة.

دعا الرئيس الكيني وليام روتو الكينيين إلى التكاتف لزراعة الأشجار، قائلا إن الفيضانات و كان الجفاف من الشواغل البيئية.

متحدثا في حدث لزراعة الأشجار في وسط كينيا يوم الجمعة ، وحث كل كيني على زراعة ما لا يقل عن 50 شجرة لتحقيق هدف اليوم. من زراعة 200 مليون شجرة.

مسؤولون حكوميون آخرون ، بمن فيهم وزراء في الحكومة ، هم قيادة تمارين مماثلة في جميع أنحاء البلاد.

وتسببت الفيضانات في الأسابيع الأخيرة في مقتل 230 شخصا على الأقل. وشردت أكثر من ربع مليون كيني.

أعلنت الحكومة يوم الجمعة عطلة رسمية ل الكينيون لزراعة الأشجار وتذكر أولئك الذين ماتوا في المأساة.

حصل الكينيون على عطلة خاصة لزراعة 100 مليون شجرة كجزء من هدف الحكومة لزراعة 15 مليار شجرة في غضون 10 سنوات.

وتسمح العطلة "لكل كيني بامتلاك المبادرة"، وفقا لوزير البيئة سويبان تويا.

ويتم تشجيع كل كيني على زراعة شتلتين على الأقل، مما يؤدي إلى هدف ال 100 مليون.

وتهدف المبادرة إلى المساعدة في مكافحة تغير المناخ.

تساعد الأشجار في معالجة ظاهرة الاحتباس الحراري عن طريق امتصاص ثاني أكسيد الكربون من الهواء أثناء إطلاق الأكسجين في الغلاف الجوي.

وتوفر الحكومة حوالي 150 مليون شتلة في المشاتل العامة.

وهي توفر الشتلات مجانا في مراكز وكالات الغابات التابعة لها للكينيين لزراعتها في مناطق عامة محددة.

لكنها شجعت أيضا الكينيين على شراء شتلتين على الأقل لزراعتهما على أراضيهم.

قاد الرئيس ويليام روتو التمرين في ماكويني في شرق البلاد. تم إرسال وزراء الحكومة إلى مناطق أخرى لقيادة العملية جنبا إلى جنب مع حكام المقاطعات وغيرهم من المسؤولين.

وفي أحد المواقع القريبة من منبع ثاني أطول نهر في كينيا، كان هناك عشرات الأشخاص، بمن فيهم جنود وسكان، بعضهم مع أسرهم.