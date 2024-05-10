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خطاب عاجل من السياحة والآثار بشأن الإجراءات التنفيذية الخاصة لـ موسم حج 2024

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أنه ورد خطاب من وزارة السياحة والآثار يطالب الشركات السياحية بسرعة إنهاء الإجراءات التنفيذية الخاصة بموسم حج 2024.

وطالبت وزارة السياحة والآثار، بحسب خطابها لـ"الاتحاد العام للغرف السياحية ومنه إلى غرفة السياحة"، الشركات السياحية بسرعة إنهاء الإجراءات التنفيذية الخاصة بموسم حج 2024، وهي :

- الانتهاء من بيانات سكن الحجاج بعد اعتماد محضر المعاينة من اللجنة المختصة.

- سرعة إدراج بيانات حجاج باقات الحج المميز على البوابة المصرية للحج.

- الانتهاء من مراجعة برامج الحج بالإدارة العامة للسياحة الدينية وسرعة تقديم حقائب جوازات السفر؛ تمهيداً لتسليمها للإدارة المختصة بوزارة الداخلية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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