جولة للمراقبين الصحيين في النبطية على المؤسسات الغذائية في انصار ومحاضر وانذارات بحق المخالفين

جال فريق من المراقبين الصحيين في قسم الصحة في النبطية، على عدد من المؤسسات الغذائية والمطاعم في بلدة أنصار، وتم تسطير محاضر تلف ومحاضر وإنذارات خطية بحق المخالفين، وتلف منتوجات منتهية الصلاحية من المواد الغذائية، وتم اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة.

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