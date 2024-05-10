أفادت مصادر سياسية ودبلوماسية وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب)، بأنّ لبنان سلّم إلى فرنسا ردّه على مبادرة اقترحتها من أجل وضع حد للتصعيد مع إسرائيل، مبديًا تحفظه خصوصًا على انسحاب مقاتلي حزب الله لمسافة عشرة كيلومترات من الحدود.
وتقترح المبادرة المعدّلة وقف الأعمال العسكرية من إسرائيل وحزب الله، وانسحاب مقاتلي حزب الله وحلفائه لمسافة عشرة كيلومترات من الحدود، وفق مسؤولين لبنانيين.
كما تنصّ على ضمان حرية حركة قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) والسماح لها بتسيير دوريات في منطقة عملياتها من دون أي قيود، وتعزيز انتشار الجيش اللبناني وعديده.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي للوكالة "سلّم الجانب اللبناني ردّه مطلع الأسبوع، وتضمّن ملاحظاته على مسألة انسحاب المجموعات المسلحة والتعاون مع اليونيفيل والتطبيق الكامل للقرار 1701" الذي ينص على حصر الانتشار المسلح في جنوب لبنان بالجيش اللبناني واليونيفيل.
وأفاد مسؤول لبناني، رفض الكشف عن هويته، أنه تمت "صياغة الرد اللبناني بالتنسيق مع حزب الله"، وقال مسؤول لبناني آخر، تحفظ عن ذكر هويته لفرانس برس، إن "اعتراض" لبنان تمحور بالدرجة الأولى حول انسحاب مقاتلي حزب الله لمسافة عشرة كيلومترات من الحدود، وعلى تمتع قوات اليونيفيل "بحرية الحركة" وتسيير دورياتها من دون تنسيق مع الجيش اللبناني.
وأكد مصدر مقرّب من حزب الله أن الأخير "اعترض على هاتين النقطتين".
ويقول المسؤول اللبناني الثاني إن المساعي الأميركية "أفضل" من المبادرة الفرنسية، خصوصاً أنها تنصّ صراحة على "ترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر "أ.ف.ب": لبنان سلّم فرنسا ردّه على مبادرتها وتحفّظ على مسألة انسحاب مقاتلي حزب الله عن الحدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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