أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وبعد قرابة الساعة والنصف من استهداف قاعدة خربة ماعر، وأثناء تجمّع جنود العدو في القاعدة لرفع الأضرار، أعاد مجاهدو المقاومة الإسلامية استهداف الموقع للمرة الثانية بعشرات صواريخ الكاتيوشا"، وذلك بعد أن تم استهداف الموقع في وقت سابق من اليوم الجمعة.

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": استهدفنا قاعدة خربة ماعر للمرة الثانية أثناء تجمّع جنود العدو في القاعدة لرفع الأضرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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