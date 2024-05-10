سلطات جنوب إفريقيا طلبت من محكمة العدل الدولية مزيدا من الإجراءات الطارئة بحق إسرائيل

طلبت جنوب إفريقيا من محكمة العدل الدولية فرض إجراءات طارئة جديدة على اسرائيل بسبب الوضع في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.

وهي المرة الثالثة تطلب بريتوريا اتخاذ تدابير إضافية من أعلى محكمة في الامم المتحدة، بعدما طلبت تدخلها نهاية كانون الاول.

وذكرت في بيان، بحسب بيان للمحكمة، إن الوضع "الناتج من الهجوم الاسرائيلي على رفح" يؤدي الى "تطورات جديدة تتسبب بضرر لا يمكن اصلاحه يطاول الشعب الفلسطيني في غزة".

وطلبت خصوصا من المحكمة أن تحض اسرائيل على ضمان "انسحابها الفوري ووقف هجومها العسكري في منطقة رفح، وان تتخذ فورا كل التدابير الفاعلة لضمان وصول (المساعدة الانسانية) من دون عوائق الى غزة".