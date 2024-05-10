أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان، أنّ "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 39 شهيدًا و58 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".
وأوضحت أنّه "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم"، معلنة بذلك "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 34,943 شهيدًا و78,572 إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي"، في ضوء استمرار الحرب والتصعيد الإسرائيلي عبر الهجوم على رفح.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 34943 قتيلًا و78572 إصابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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