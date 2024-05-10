ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 34943 قتيلًا و78572 إصابة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان، أنّ "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 39 شهيدًا و58 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأوضحت أنّه "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم"، معلنة بذلك "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 34,943 شهيدًا و78,572 إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي"، في ضوء استمرار الحرب والتصعيد الإسرائيلي عبر الهجوم على رفح.