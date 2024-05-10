أعلنت كتائب "القسام" عن قنص جندي إسرائيلي في جنوب حي الزيتون بمدينة غزة، مؤكدة أنها أصابته إصابة مباشرة، كما نشرت مشاهد من تنفيذ العملية.
وفي وقت سابق من اليومأقرّ الجيش الإسرائيلي، في بلاغ، بمقتل 4 جنود إسرائيليين من كتيبة "ناحال" وإصابة اثنين بجروح خطيرة بينهما ضابط بكتيبة "ناحال" أيضًا، وذلك خلال المعارك في قطاع غزة، في وقت تزداد فيه العمليات العسكرية الفلسطينية في القطاع مع الهجوم الإسرائيلي على رفح.
وفي البلاغ نفسه، اعترف الجيش الإسرائيلي بإصابة عسكريين اثنين من الكتيبة 9 اللواء 401 بجروح خطيرة في معارك جنوبي قطاع غزة.
كانت هذه تفاصيل خبر "القسام" أعلنت قنص جندي إسرائيلي في غزة ونشرت مشاهد من تنفيذ العملية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.