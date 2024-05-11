شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس أمناء التحالف الوطنى يكشف تفاصيل القافلة الثامنة لدعم الأشقاء فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصطفى زمزم عضو مجلس أمناء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، إنه تم إطلاق القافلة الثامنة المنتظر دخولها لغزة، والتي تضم 106 شاحنات، موضحا أنه على مدار الشهور الماضية منذ 7 أكتوبر الماضي، ما يقرب من 2619 شاحنة بأكثر من 54 ألف طن من المواد الإغاثية والطبية والملابس والبطاطين والأغذية واحتياجات الأطفال من الألبان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر قناة "DMC"، مع الإعلامية دينا عصمت، أن هناك استعداد للقافلة المقبلة، حتى تستقر الأمور لعبور الشاحنات وفتح المعبر بشكل مستمر.

ولفت إلى أن القافلة الثامنة تشمل 106 شاحنة تحتوي على كل ما يلزم من الاحتياجات الدولية والبطاطين والملابس والخيام والأغذية والألبان، ومنهم أكثر من 20 شاحنة مياه، بالإضافة إلى الأدوية والمستلزمات الطبية التي تحتاجها المستشفيات الميدانية.

وكان التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي، قد أعلن انطلاق القافلة الثامنة للمساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية للأشقاء الفلسطينيين، ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم بشكل مستمر في إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف الذي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.