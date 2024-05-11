شكرا لقرائتكم خبر عن النواب فى أسبوع.. المجلس يؤكد دعم مصر للقضية الفلسطينية والحفاظ على حقوقهم المشروعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال مجلس النواب، خلال جلساته العامة الأخيرة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، ما ورد من توصيات بشأن "مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة" إلى الحكومة لاتخاذ اللازم، وذلك بعد مناقشات موسعة ومستفيضة أبدى خلالها النواب تساؤلاتهم واستفساراتهم على الحسابات الختامية لقطاعات الدولة المختلفة، للعام المالي 2022/2023.

كما وافق المجلس على تشكيل المجلس القومي للطفولة والأمومة الجديد، وأكد المجلس دعمه للخطوات الثابتة التي تخطوها القيادة السياسية في الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، و يهيب بالمجتمع الدولي الخروج من حالة الصمت المخزي وتبني الإجراءات التي تحول دون ارتكاب مزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطينى.



وألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في مستهل الجلسة العامة للمجلس كلمة "بشأن" مستجدات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية أشاد فيها بالدور المصري منذ اندلاع الأحداث مثمناً المساعي الرامية إلى السلام وحقن الدماء والتي لم تتوقف للحظة واحدة رغم ما يواجهها من صعوبات، مؤكداً دعم وتأييد مجلس النواب للخطوات الثابتة التي يخطوها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني،

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة للمجلس على أن يعود المجلس للانعقاد في الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأحـد الموافق 19 مايو 2024.