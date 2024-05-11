شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الإصلاح والنهضة: قرار الأمم المتحدة بمنح فلسطين امتيازات إضافية يعد "بارقة أمل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة لمنح دولة فلسطين حقوقاً وامتيازات إضافية في مشاركتها في الأمم المتحدة واصفا القرار بأنه خطوة على طريق استرداد حقوق الشعب الفلسطيني.

وأضاف عبد العزيز أن القرار يعد "بارقة أمل" في استعادة المنظمة الأممية لدورها في نصرة الشعوب المظلومة وإعادة الحقوق لأصحابها والتبرؤ من ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين، متمنيا ألا يتم الاعتراض بالفيتو على القرار في مجلس الأمن.

وأشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة إلى أن جهود الدبلوماسية المصرية كان لها أكبر الأثر في نجاح الجمعية العامة في تمرير ذلك القرار بأغلبية كبيرة، مشددا على أن ثبات الموقف المصري كان نقطة تحول واضحة في مسيرة القضية الفلسطينية.

وأكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن ما تحقق بداية طريق شاق لاستعادة الحقوق الفلسطينية بشكل حقيقي بعيدا عن الشعارات الجوفاء التي أضرت بالقضية الفلسطينية وأخرت استرداد حقوق الشعب الفلسطيني كثيرا ولم تفد سوى إسرائيل وأجندات بعض الدول الإقليمية.