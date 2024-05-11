شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر: المفاوض المصرى يبذل جهودا جبارة ومن مصلحة إسرائيل قبول مبادرة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أنه من مصلحة إسرائيل قبول المبادرة المصرية لإنهاء الصراع، موضحا أن الهجوم الذى تتعرض له مصر من الإخوان يتطابق مع ما تتعرض له مصر من الجماعات اليهودية المتطرفة، فحلمهم أن يقتحم الفلسطينيين الحدود المصرية.

وأضاف الكاتب الصحفى كرم جبر خلال لقاء ببرنامج "مانشيت"، الذى يقدمه الإعلامي جابر القرموطي المذاع عبر قناة CBC، أن مصر تغلق حدودها من جميع الجهات كحق أصيل بمنطق الدفاع عن الأمن القومى المصرى وتأمين حدودها من كافة الجهات، ومصر لا تتفاوض إلا بهدف إنقاذ الشعب الفلسطيني وتنفيذ حلم قيام الدولة الفلسطينية.

وأشار كرم جبر إلى أن القضية الفلسطينية كانت ضحية لـ"الهتافات الحماسية"، والفلسطينيون لن يتحملوا أكثر من ذلك، مؤكدا أن إسرائيل عصابة إجرامية ترتكب مذابح لم تحدث من قبل ولم يشهدها التاريخ، وتحت الركام ستظهر أهوال يندى لها الجبين.

وشدد كرم جبر على أن المفاوض المصرى يبذل جهودا جبارة لإنقاذ الشعب الفلسطينى، ومصر لن تتورط فى حروب ليس لها فيها "ناقة فيها ولا جمل"، والمعارك الدبلوماسية لا تقل أهمية عن المعارك الحربية.

وذكر كرم جبر أن بيانات الشجب والإدانة لن تنقذ الشعب الفلسطيني، والرؤية المصرية حقيقية تستهدف دعم القضية الفلسطينية، وأمريكا يمكن وصفها حاليا بأنها دولة متخبطة المواقف، وهى لن تتخلى عن إسرائيل وستظل داعمة لها.

وأكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن مصر لن تنسحب من المفاوضات وستظل تدافع عن القضية رغم ما تتعرض له من سخافات، وسيناء ستكون مقبرة لكل من يفكر فى أن يضع قدمه بها، ومصر قابضة على الجمر وتبذل كل ما فى وسعها من أجل القضية.



