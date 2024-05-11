شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين يطالب بضرورة تكاتف المؤسسات الأممية للوصول لحل شامل ينهي معاناة الفلسطينين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين أن القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تقوم بجهود حثيثة من أجل إحياء عملية السلام وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها مدينة القدس الشرقية رغم كل التحديات التي تواجهها منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأدان سعدة فى بيان له، التصعيدات المستمرة التي يقوم بها الكيان الصهيوني المحتل من القيام بعملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية والتي تهدد حياة أكثر من مليون ونصف مواطن فلسطينى.

وأوضح أن هذه التصعيدات الهدف منها تصفية القضية الفلسطينية وهو ما يؤثر على السلام والأمن الدوليين ويجر المنطقة إلى بركان يفجر الأوضاع في كافة الأراضي الفلسطينية.

وأكد طارق سعدة على موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين قسريا والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي الغاشم ضد الشعب الفلسطيني الأعزل مما يستدعي ضرورة أن تتكاتف كافة المؤسسات الأممية والدول الراعية للسلام من أجل الوصول إلى حل عادل وشامل ينهي معاناة الشعب الفلسطيني الأعزل.

وطالب نقيب الإعلاميين جموع المصريين بالالتفاف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فيما يتخذه من قرارات في هذا الشأن.