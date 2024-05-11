بوريل: إسبانيا وايرلندا وسلوفينيا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية في 21 أيار

أكد مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل أن إسبانيا وإيرلندا وسلوفينيا تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية بشكل متزامن في 21 أيار.

وردا على سؤال للإذاعة العامة الإسبانية حول تاريخ 21 أيار الذي ذكرته وسيلة الاعلام الايرلندية الرسمية "ار تي اي"، أكد بوريل ذلك مشيرا الى انه اُبلغ بذلك من قبل وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس.

وقال في هذه المقابلة: "بحسب علمي نعم، لأن الوزير ألباريس أخبرني بذلك" و"لأن الحكومة السلوفينية وافقت الخميس على مرسوم سيتم تقديمه إلى البرلمان للموافقة عليه في الاتجاه نفسه".

وذكر أنه "سيكون هناك بالتالي ثلاث دول اوروبية" ستتخذ هذه الخطوة - هي إسبانيا وإيرلندا وسلوفينيا - "وربما دول أخرى بعد ذلك"، مذكرا بأن بلجيكا أعلنت أيضا رغبتها في الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأضاف بوريل "من الواضح أن هذا عمل رمزي" قائلا "إننا نعترف، الى جانب الدولة في ذاتها، برغبة هذه الدولة في الوجود".

ويبدي رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الصوت الأكثر انتقادا داخل الاتحاد الأوروبي للحرب الإسرائيلية على غزة، منذ الخريف رغبته في الاعتراف بدولة فلسطينية.

ويأتي ذلك في وقت يصر فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على مواصلة الحرب المستمرة منذ 7 تشرين الأول.