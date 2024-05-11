سلطتا أميركا والصين تعهدتا بتحرك مشترك خلال قمة المناخ المقبلة لخفض انبعاثات الميثان

تعهدت سلطات الولايات المتحدة الأميركية والصين بالعمل معا على خفض انبعاثات غاز الميثان، ثاني أكبر الغازات المسببة للاحتباس الحراري، في أعقاب محادثات بين مبعوثي المناخ في أكبر دولتين مسببتين للانبعاثات في العالم.

والتقى مبعوث المناخ الصيني لو جينمين ومستشار المناخ في البيت الأبيض جون بودستا للمرة الأولى منذ توليهما منصبيهما ومغادرة سلفيهما اللذين ساعدت علاقتهما الوثيقة التي نسجاها في التوصل إلى توافق خلال قمة كوب28 العام الماضي في دبي.

وذكرت الخارجية الأميركية في بيان أن مسؤولي المناخ بحثا خلال محادثات استمرت يومين هذا الأسبوع في واشنطن في سبل انجاح "قمة كوب29 في باكو، أذربيجان" التي ستعقد في تشرين الثاني.

وقبل قمة دبي كانت بكين قد وعدت بطرح خطة واسعة النطاق لمعالجة مشكلة غاز الميثان، وهي قضية سياسية حساسة لأن هذا الغاز ينبعث بمعظمه نتيجة استخراج الفحم الذي تعد الصين من أكبر مستخرجيه.

وستستصيف أميركا والصين بشكل مشترك مناسبة في باكو تتركز حول خفض غاز الميثان وغازات الدفيئة الأخرى غير الكربونية.

وجاء في بيان خارجية أميركا أن "الجانبين ملتزمان بتعزيز التعاون الثنائي وبناء القدرات في مجال نشر تقنيات المكافحة".

كما اتفقا على تحسين المراقبة والمعايير "التي تهدف إلى تحقيق سيطرة كبيرة على انبعاثات غاز الميثان وخفضها في العقد الحالي".