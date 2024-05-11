سلطات ليبيا انضمت لدعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية

أعلن المجلس الرئاسي الليبي، أن ليبيا انضمت لجنوب أفريقيا بقضية الإبادة الجماعية في قطاع غزة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.
بدورها، أكدت محكمة العدل الدولية، أن ليبيا تقدمت بإعلان تدخل في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية بغزة.
وفي وقت سابق، أعلنت محكمة العدل الدولية، أنّ جنوب أفريقيا قدمت طلبًا عاجلًا لإجراءات إضافية طارئة بقضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.
ولفتت وكالة "رويترز" في هذا الصدد إلى أنّ "الإجراءات التي أمرت بها محكمة العدل الدولية لا تتناسب مع الظروف المتغيرة في غزة".
ويأتي ذلك في إطار الدعوى المتعلّقة باتهام إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، مع استمرار الحرب على غزة منذ 7 تشرين الأول.
وكانت قد أصدرت المحكمة إجراءات تتعلّق بالطلب من إسرائيل اتخاذ التدابير لمنع الإبادة الجماعية وتسهيل دخول المساعدات للقطاع المحاصر.
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