وسائل إعلام عبرية تكشف مدة استمرار جيش الاحتلال في عملية رفح

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قالت القناة الـ 12 الإسرائيلية، إن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن العملية في رفح ستستمر نحو شهرين.

وأضافت القناة العبرية، أن عملية رفح ستتم على مراحل بحيث يمكن إيقافها بأي لحظة حال التوصل لاتفاق بشأن الأسرى.

كان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، قال إن جيش الاحتلال يضرب بعرض الحائط كافة المطالبات الدولية ويصعد عدوانه بقطاع غزة.

وتشهد جميع محافظات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، تصعيدا واضحا للعدوان من قبل جيش الاحتلال.

وطالب المكتب الإعلامي، بتدخل عاجل وبتبني مجلس الأمن قرارا يوقف العدوان ويضمن إدخال المساعدات.

قال متطوعون إن الوضع بالنسبة للناس في رفح بجنوب قطاع غزة يواصل التدهور، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي تقدمه.

كانت منظمة اِنقذوا الأطفال تحدثت عن "مشاهد فوضوية"، اليوم الجمعة، حيث كانت الشوارع مليئة بالسيارات، والناس متشبثون بالشاحنات، والأطفال متكدسون فوق العربات التي تجرها الحمير، وسط ما تبقى من متعلقات أسرهم.