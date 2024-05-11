شكرا لقرائتكم خبر عن 36 كيانًا ومؤسسة.. تعرف على الأعضاء الممثلين فى التحالف الوطني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشمل أعضاء الجمعية العامة للتحالف الوطني 36 كيانًا ومؤسسة، من مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة، وهم: مؤسسة حياة كريمة، مؤسسة صناع الحياة مصر، مؤسسة مجدي يعقوب، مؤسسة مصر الخير، جمعية رسالة للأعمال الخيرية، مؤسسة صناع الخير للتنمية، مؤسسة أهل مصر، بنك الشفاء المصري، بنك الطعام المصري، جمعية الأورمان، جمعية الباقيات الصالحات، مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري، مؤسسة جمال الجارحي للتنمية المجتمعية، مؤسسة الجود، المؤسسة الصديقية، مؤسسة مرسال للأعمال الخيرية والتنموية، مؤسسة أبو هشيمة الخير، مؤسسة بهية، جمعية رعاية مرضي الكبد، مؤسسة العربي لتنمية المجتمع، جمعية مسجد دكتور مصطفى محمود، مؤسسة راعي مصر للتنمية، مؤسسة كير مصر، مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع، بيت الزكاة والصدقات، الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية، المعهد القومي للأورام، صندوق تحيا مصر، الأكاديمية الوطنية للتدريب، الهيئة العامة للاستعلامات، مكتبة الإسكندرية، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، جامعة القاهرة.

ويلاحظ أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي به جمعيات وجهات اعتبارية أخرى لا ينظمها قانون الجمعيات الأهلية مثل جامعة القاهرة وبيت الزكاة والصدقات والأسقفية الخاصة بالكنيسة وغيرهم جهات كثيرة انضمت للتحالف كما هو واضح أعلاه، وبالتالي كان لابد من وجود كيان اعتباري تضم كل هذه الجهات الاعتبارية التي ينظمها قانون الجمعيات الأهلية والتي لا ينظمها أيضًا.