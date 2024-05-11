الخارجية الفرنسية: ندعو إسرائيل لوقف عمليتها في رفح بلا تأخير والعودة إلى مسار المفاوضات

أعربت ​وزارة الخارجية الفرنسية​، عن أسفها "إزاء قيام ​الجيش الإسرائيلي​ في 7 أيّار الحالي، بإطلاق عمليةّ عسكريّة في ​رفح​"، لافتةً إلى أنّه "كما كانت قد أشارت ​فرنسا​، فإنّ مثل هذه العمليّة تهدّد بالتسبّب في وضع كارثي للسكان المدنيّين في ​غزة​، الّذين سبق لهم أن نزحوا مرّات عدّة".

وأكّدت في بيان، أنّه "لا يوجد منطقة آمنة للمدنيّين اليوم في غزة"، داعيةً السّلطات الإسرائيليّة إلى "وقف هذه العمليّة العسكريّة من دون تأخير، والعودة إلى مسار المفاوضات، وهو السّبيل الوحيد الممكن الّذي يؤدّي إلى إطلاق سراح الرّهائن فورًا، والتّوصّل إلى وقف دائم لإطلاق النّار".

وأشارت الوزارة إلى أنّ "فرنسا تدعو إسرائيل أن تعيد فورًا فتح معبر رفح باتجاه مصر، فهو ضروري لوصول المساعدات الإنسانيّة إلى السكان المدنيّين، وللسّماح للأشخاص الأكثر ضعفًا بمغادرة قطاع غزة"، مشدّدةً على أنّ "فرنسا تدعو إسرائيل مرّة أخرى، إلى بذل كلّ ما في وسعها لضمان حماية المدنيّين، وضمان وصول المساعدات الإنسانيّة، وفقًا للقانون الدّولي وطلبات ​محكمة العدل الدولية​".

ولفتت إلى أنّ "فرنسا تدين بشدّة الهجمات الّتي شنّها مستوطنون إسرائيليّون على قافلة إنسانيّة أردنيّة في 7 أيّار، وتدعو السّلطات الإسرائيلّية إلى وضع حد لعنف المستوطنين. وتدين فرنسا أيضًا الهجوم الّذي شنّته "حماس" على معبر كرم أبو سالم".