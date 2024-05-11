بري: بالحوار العقلاني وصدق النوايا يمكننا أن ننجز الانتخابات الرئاسية في أقل من 10 أيام

أشار رئيس المجلس النّيابي ​نبيه بري​، إلى أنّه لا يرى وجود ما يمنع من المسارعة إلى انتخاب رئيس للجمهوريّة، وفي مقدور اللّبنانيّين أن يتوافقوا على هذا الأمر، مؤكّدًا أنّ "لا مفرّ في نهاية المطاف من الجلوس على طاولة الحوار أو النّقاش أو التّشاور، أو تحت أيّ عنوان يلتقي تحته اللّبنانيّون للانتهاء من هذا الأمر".

وشدّد، في تصريح لصحيفة "الجمهوريّة"، على أنّ "بالحوار العقلاني والموضوعي وصدق النّوايا، يمكننا أن ننجز ​الانتخابات الرئاسية​ في أقلّ من عشرة أيّام".