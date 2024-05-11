"أ ف ب": الصين تسجّل تسارعاً في مؤشر التضخم خلال نيسان

أفادت وكالة "فرانس برس"، بأن " بيانات حكومية نشرت اليوم حيث سجل مؤشر التضخم تسارعا في الصين في نيسان الماضي، وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0,3 بالمئة على أساس سنوي في نيسان، في زيادة للشهر الثالث تواليا".

وبحسب المكتب الوطني للاحصاءات فإن هذه الزيادة أتت أعلى من نسبة 0,1 بالمئة المسجّلة في الشهر السابق، وأعلى كذلك من نسبة 0,2 بالمئة عن نيسان التي توقّعها محللون لوكالة بلومبرغ المالية.

وأكد المكتب أنه "في نيسان واصل استهلاك الأسر تعافيه وتوسعت الزيادة على أساس سنوي".

وذكرت وكالة "فرنس برس"، أن "صانعي السياسات في الصين يسعون منذ مدّة لدفع السكان الى زيادة الانفاق، الا أن النتائج المحققة لا تزال متفاوتة. وتؤثر أزمة ديون في القطاع العقاري وارتفاع نسبة البطالة على الاقتصاد وتساهم في تراجع الطلب".