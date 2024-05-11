الراعي تسلّم الكتاب الأخير من ملف دعوى تطويب البطريرك الدويهي ووقّع على الصورة الرسمية

وقّع البطريرك الماروني الكاردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​ على الصّورة الرّسميّة الّتي ستُعتمد لتطويب البطريرك مار ​اسطفان الدويهي​، أمام وفد من الإعلاميّين، في حضور المطران أنطوان عوكر وطالب دعاوي القديسين الأب بولس قزي. مع الإشارة إلى أنّ الصورة هي للبطريرك الدويهي عندما كان في المدرسة المارونيّة في روما منذ 100 عام.

وأثنى الرّاعي على "دور الإعلاميّين في نقل الرّسالة الرّوحيّة والوطنيّة بكلّ أمانة"، سائلًا الله بشفاعة الطوباوي الجديد، أن "يحميهم وعائلاتهم ومؤسّساتهم، لإكمال مسيرتهم بكلّ أمانة وإخلاص".

ثمّ تسلّم البطريرك الرّاعي من الأب قزي، الكتاب الأخير من ملف دعوى التّطويب.

بعدها، انطلق الإعلاميّون برفقة الأب قزي في رحلة حجّ إلى الأماكن الّتي وُلد فيها وعاش البطريرك الدويهي في زغرتا وإهدن.