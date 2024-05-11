وزير العدل بطاولة مستديرة في جامعة الروح القدس: لجعل لبنان نموذجا رائدا في القدرة على التحول الرقمي

عقدت كليّة الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الروح القدس – الكسليك، بالاشتراك مع كرسي "UNESCO/USEK"، طاولة مستديرة بعنوان "التوقيع الإلكتروني في لبنان، خطوة جديدة على طريق الحداثة"، برعاية وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري وحضور وزير الصناعة جورج بوشكيان.

ولفت الخوري، الى أن "مرسوم الأسناد الرسمية الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني الرسمي اللبناني يمثل المدماك الرئيسي في مسيرة التطوير والتحديث الذي طال انتظاره منذ سنوات عديدة، كما يجسد التزام الحكومة اللبنانية بالبدء بتطبيق استراتيجية التحول الرقمي وتطوير الخدمات العامة".

وذكر أن "إقرار هذا المرسوم واجه تأخيرات عديدة، يعود بعضها الى التحديات التقنية والتشريعية، وبعضها الآخر إلى تباين الآراء حول مضمونه وأحكامه، وقد عملت جاهداً على تذليل هذه العقبات بعد الأخذ بعين الاعتبار كافة ما أثير من قبل المعنيين بهذا الموضوع".

ونوّه بدور وزارتي التنمية الإدارية والصناعة "اللتين وقفتا إلى جانب إقرار هذا المرسوم ودعمتا وزارة العدل في خطواتها الرامية إلى هذه النتيجة"، متوجهًا بالشكر إلى الفريق الاستشاري المتطوع من المحامين المحاضرين اليوم وسواهم من المحامين وإلى مستشاري وزير العدل وكذلك إلى ممثلي البنك الدولي.

ودعا الخوري كافة المعنيين إلى "التعاون معنا في هذه المهمة الوطنية، وجعل لبنان نموذجاً رائداً في القدرة على التحول الرقمي واللحاق بالتطور العالمي رغم الصعاب ورغم الأزمات العديدة التي تحيط به".