أبو حيدر شارك بأعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيرية لمجلس جامعة الدول العربية بالبحرين

انطلقت صباح اليوم أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي التّحضيريّة لمجلس جامعة الدول العربية، على مستوى كبار المسؤولين، في البحرين، وترأس الوفد اللّبناني المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر.
وتستمرّ أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مدى يومين، قبل أن يلتئم المجلس على المستوى الوزاري صباح غد الأحد، لمناقشة المشاريع الاقتصاديّة والاجتماعيّة في المنطقة العربيّة.
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