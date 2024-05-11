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وفاة العشرات في موجة فيضانات تضرب أفغانستان

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ياسر رشاد - القاهرة -  

لقي عشرات الأشخاص حتفهم إثر تجدد لموجات الفيضانات في إقليمي بدخشان وباغلان بشمالي أفغانستان، حسبما ذكرت وكالة أنباء بختار الأفغانية الرسمية مساء امس الجمعة.

وذكرت قناة طلوع نيوز الإخبارية الأفغانية نقلا عن هيئة مكافحة آثار الكوارث المحلية أن عدد القتلى بلغ 50 شخصا.

 

وأضافت أن العديد من الأشخاص هم في عداد المفقودين.

 

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة " طلوع نيوز " إحدى القرى وقد غمرتها مياه الفيضانات والعديد من قطع الحطام والأنقاض وهى طافية فوق المياه الغزيرة.

 

وكانت أفغانستان قد تعرضت للفيضانات على نحو متكرر منذ بعض الوقت.

 

وقد وقعت قبل عدة أيام فقط وفيات وحدث دمار في أجزاء من البلاد بعد هطول أمطار غزيرة. ولقى ما لا يقل عن 70 شخصا حتفهم فى الشهر الماضى بسبب الفيضانات.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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