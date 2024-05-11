لقاء بين وزير التربية والسفير التركي لتعزيز التعاون التربوي بين البلدين

اجتمع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، مع سفير تركيا علي باريش أولصوي، حيث أشار الحلبي إلى "العلاقات التاريخية بين البلدين وإلى مذكرة التفاهم على مستوى التعليم العالي التي تحتاج إلى تفعيل".

وذكر "أننا نتطلع إلى تعزيز التعاون بين البلدين ولا سيما ان تركيا دولة عظمى في المنطقة وتتمتع بتاريخ عريق وتربطها بلبنان علاقات منذ مئات السنين، ونرغب في أن تدعم التربية في لبنان في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها".

وشدد الحلبي على "أهمية الرأسمال البشري في لبنان الذي يبنيه قطاع التربية والتعليم، مما يجعل هذا القطاع يتمتع بميزة أساسية يجب المحافظة عليها، لكن هذا القطاع يعاني من ازمات متراكمة، ونأمل من خلال التعاون وعلاقات الصداقة أن يتم دعم هذا القطاع لكي يبقى مزدهرا لمصلحة طلاب لبنان وتلامذته". وأشار إلى "أهمية تبادل الخبرات على مستوى الطلاب والأساتذة على الصعد كافة في التعليم العام والتعليم المهني والتقني والتعليم العالي ومع الجامعة اللبنانية"، لافتا إلى "وجود عدد من المدارس التي تعتمد المنهج اللبناني في تركيا وضرورة تنظيم هذا التعاون عبر فريق عمل مشترك".

ونوه السفير التركي باللقاء "لتعزيز التعاون في مجال التربية والتعليم"، وعبر عن "الاستعداد لبذل الجهد مع فريق العمل في السفارة من اجل رفع مستوى التعاون بين البلدين، وعن رغبة الجانب التركي بتطوير هذه العلاقات وتبادل الخبرات والزيارات"، مؤكدا انهم منفتحون على مختلف أشكال التعاون التربوي والجامعي وأيضا من خلال برنامج إيراسموس بلاس الأوروبي .

وشرح السفير المشاريع التي نفذتها تركيا في لبنان من طريق مؤسسة تيكا التركية غير الربحية والتي شملت تجهيز مدارس رسمية وتأمين الطاقة الشمسية لعدد منها. ولفت إلى ان "وجود المستشار التربوي في السفارة، سوف يشكل عاملا مساعدا في تعزيز العلاقات وتوسيع إطارها". وتم تشكيل فريق عمل مشترك بين الوزارة والسفارة لهذه الغاية.