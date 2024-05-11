مصطفى حمدان زار رئيس الكنيسة القبطية الأورثوذكسية في لبنان

زار أمين الهيئة القيادية في حركة "الناصريين المستقلين- المرابطون" مصطفى حمدان على رأس وفد من الهيئة، رئيس الكنيسة القبطية الأورثوذكسية في لبنان الأب أندراوس الأنطوني، في مقر الكنيسة القبطية في بيروت، وقدموا التهاني بحلول عيد الفصح.

وأكد مصطفى حمدان، "أهمية الدور الوطني لأهلنا الأقباط في لبنان"، مثمناً "المواقف التاريخية لبابوات الكنيسة القبطية الأورثودكسية، على صعيد الواقع العربي، واليوم استكمالاً لهذا النهج المبارك يبرز الدور المركزي الفعال، في لم الشمل الوطني، ودعم قضايا الأمة القومية".

وأشاد حمدان بـ"التقدير الكبير والاستقبال الوجداني لأهلنا الأقباط للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي يظهر شكلاً ومضموناً تماسك الواقع الوطني المصري، وحرص الجميع على حفظ مصر المحروسة من كل الأخطار التي تتعرض لها".

بدوره شكر الاب أندراوس الأنطوني المرابطون "عاطفتهم النبيلة تجاه الكنيسة القبطية"، مؤكداً على دور اللبنانيين الأقباط الإيجابي، في حفظ لبنان وطناً لجميع أبنائه.