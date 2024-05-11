رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار الليبي: لا علاقة لزيارة للبنان بملف هانيبال القذافي وبري لا يُمكن أن يظلم

ذكر وزير الدولة الليبي للشؤن الاقتصادية السابق والرئيس الحالي لمجلس المنافسة ومنع الاحتكار الليبي سلامة الغويل، تعليقًا على زيارة يجريها إلى لبنان، أنّ "لبنان استقبلنا بكل ترحاب وهذا كان المتوقّع والمأمول"، موضحًا أنّ "زيارتي الى لبنان فنية ولا علاقة لها بملف هانيبال القذافي".

ورأى، في حديث لقناة "الجديد"، أنّ "هانيبال القذافي لا يتحمل وزر أي قضية لا علاقة له بها والأخوة في لبنان يعلمون ذلك"، معتبرًا أنّ "شخصية وازنة مثل رئيس المجلس النيابي نبيه بري لا يمكن أن تظلم، ونتمنى أن ينظر بقضية هانيبال القذافي وأن يكون له رأي منصف تجاهها".