بـ2.5 مليار جنيه.. ننشر صورًا من داخل مصنع "سانبيور" المصرية لتصنيع الأدوات الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أجرى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، أجرى جولة بمدينة العاشر من رمضان، وتفقد خلالها عدد من المشروعات والمصانع.

وتفقد رئيس مجلس الوزراء، مصنع شركة "سانبيور" المصرية لتصنيع الأدوات الصحية، ومصنع "بوش" الالمانى للبوتاجازات في مصر، ومصنع شركة "فيفو" للهواتف الذكية بالعاشر من رمضان.

وتأسست الشركة، عام 2021 على أيدي خبراء ومهندسين وفنيين يتمتعون بخبرة طويلة في الإنتاج المميز للأدوات الصحية وبرأس مال وهيكل مساهمين مصري.

وبدأت الشركة إنتاجها الفعلي في عام 2022؛ حيث وفرت فرص عمل لـ 2000 مهندس وعامل، ومن المقرر أن يصل عدد العمالة إلى 3000 موظف وعامل مع خطة التوّسعات القادمة.

وتمتد الشركة على مساحة 80 ألف متر مربع في مدينة العاشر من رمضان بحجم استثمارات يقدر بحوالى 2 مليار ونصف المليار جنيه، بالإضافة إلى مصنع للخلاطات في مدينة بدر.

ويصل حجم استثمارات الشركة إلى 2.5 مليار جنيه، ومبيعات متوقعة بقيمة 5 مليارات جنيه مع التوسعات الجديدة.

ويرصد "الخليج 365"، صور من داخل مصنع شركة "سانبيور" المصرية لتصنيع الأدوات الصحية.

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