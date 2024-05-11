عباس شراقي: ارتفاع منسوب بحيرة فكتوريا يقلل ضرر ملء سد النهضة

الشارقة - اميمة ياسر - قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن منسوب بحيرة فيكتوريا ارتفع إلى أعلى مستوى له في التاريخ، مسجلًا ارتفاعًا قدره حوالي 54 سم منذ أول يناير الماضي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن الأمر مؤشر على احتمالية ارتفاع منسوب المياه في الهضبة الإثيوبية، خلال موسم الأمطار المقبل.

ولفت إلى أن الأمر يؤدي على ارتفاع إيراد مصر من نهر النيل والتقليل من ضرر التخزين في سد النهضة، مؤكدًا في الوقت نفسه، وجود احتياطي مائي جيد جدًا في السد العالي.

وأوضح أن الجهود المبذولة على مدار السنوات الماضية، مكنت مصر من الحفاظ على احتياطي يحمي البلاد من التصرفات الأحادية الإثيوبية، وأبرزها التخزين بدون اتفاق وبكميات غير متفق عليها.

وطمأن المواطنين بأن الدولة توفر الاحتياجات المائية اللازمة سواء في الوقت الراهن أو وقت التخزين بسد النهضة، لافتًا إلى أن «الحكومة تسعى بالتوازي للحفاظ على الحقوق المصرية المائية بالطرق الدبلوماسية والسياسية».

وارتفع منسوب بحيرة فيكتوريا إلى أعلى مستوى له في التاريخ، كما كان متوقعا منذ عدة أسابيع، حيث وصل إلى 1136,86 م فوق سطح البحر في 30 أبريل الماضي، متفوقا على المنسوب السابق في 17 مايو 2020 حيث وصل إلى 1136,81 م، مرتفعًا 54 سم منذ أول يناير الماضي.