شكرا لقرائتكم خبر عن عبد السند يمامة يقرر إلغاء جميع قرارات تعيين مساعدى رئيس حزب الوفد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، إلغاء حميع القرارات بتعيين مساعدى رئيس الحزب، على أن ينفذ هذا القرار من تاريخه ويلغى كل مايخالف ذلك من قرارات.

وعقدت الهيئة العليا لحزب الوفد اجتماعًا برئاسة الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد، الفترة الماضية، لمناقشة عدد من القضايا الداخلية، ولاجراء وانتخابات ممثلي الهيئة العليا في مجلس إدارة مؤسسة الوفد الإعلامية، حيث صوتت الهيئة العليا بالإجماع علي قرار الدكتور عبدالسند يمامة بإلغاء قرار تجميد عضو الهيئة العليا احمد انيس وعودته الي عضوية الهيئة العليا .

وتم اختيار أعضاء الهيئة العليا وهم كل من كاظم فاضل ومحمد فؤاد وحمادة بكر لعضوية مجلس إدارة مؤسسة الوفد الإعلامية.